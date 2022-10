Jorge Javier Vázquez, muy crítico con la victoria de Olga Moreno en ‘Supervivientes’: “No he superado que ganara con sus mentiras y sus trampas”

El presentador no ha podido evitar desahogarse y confesar su opinión sobre la ganadora del reality

"No merecía ganar, pero la sociedad castigó a Rocío Carrasco", comentaba

Además, también se ha pronunciado sobre su posible futuro como colaboradora: "Es una absoluta negada para la televisión"

Cristina Soria, experta en comunicación no verbal, se encontraba analizando la reaparición de Olga Moreno en televisión tras haber sido entrevistada por Ana Rosa Quintana en su programa.

Ha sido durante su valoración cuando Jorge Javier no ha podido evitar desahogarse y confesar algo sobre la victoria de la ex de Antonio David en ‘Supervivientes’: “Yo todavía no he superado la tristeza de que Olga Moreno, con sus mentiras y sus trampas, ganara un concurso que no merecía ganar. Utilizó unas armas basadas en la trampa y la mentira cuando había otras concursantes como Melissa que hicieron un concurso brillante”.

“Se premió un voto de castigo a Rocío Carrasco. La sociedad castigó a Rocío Carrasco cuando se descubrió con el paso del tiempo que todo lo que está contando es incluso mucho peor que lo que imaginábamos”, concluía.

Sobre su posible futuro en televisión: "Es una absoluta negada"

Pero no solo eso. El presentador también se ha pronunciado acerca del posible futuro que la actual pareja de Agustín Etienne podría tener en televisión como colaboradora. Kiko Matamoros comentaba que "sonaba para 'Fiesta" y Jorge Javier tomaba la palabra: "A mí ya no me gusta que me toquen las narices con 52 años. Olga Moreno es una negada para la televisión, una absoluta negada", comenzaba.