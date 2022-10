Jorge Javier Vázquez pide que se acaben los "paños calientes" con José Ortega Cano: "Hay que llamar a las cosas por su nombre"

Rocío Carrasco narró cómo su madre la llamó de madrugada para que fuera a recogerle a la finca donde entonces vivía con Ortega Cano. Se la encontró en las escaleras con dos maletas y le dijo: “Me ha dicho que me vaya (...) Ella no me permitió que entrase a hablar con él, solo se limitó a meterse en el coche y pedirme que nos fuésemos", relataba. Rocío contaba que su madre no era "de escándalos" ni de llamar con un "ataque de nervios" y le habló "muy serena", en voz baja "con pena" y con una voz "frágil".