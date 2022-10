Patricia Donoso reta a Ortega Cano y se defiende de la familia de su primer marido

Ella asegura que esto había acabado con la intervención de ayer, pero ha aclarado que Ortega Cano “no se ha puesto en contacto con ella” y que cree que tampoco lo va a hacer, aunque no duda en retarle en directo : “Ni se va a poner, no hay huevos. Si están tan seguros, que demanden”.

‘Sálvame’ se ha trasladado hasta e l lugar donde vivió con su exmarido Julián Donoso y los vecinos aseguran que la familia “se tuvo que ir del pueblo” cuando comenzó una relación con Patricia. “Era una buscavidas, una lagarta que destrozó un matrimonio”, aseguran y es que creen que solo quiere fama. “Mi exmarido no dejó a nadie nunca, jamás. Se fueron con millones en el bolsillo y tuvieron a su padre siempre y no vinieron a verlo, ahora vienen por lo que queda”, reacciona ella desde el micrófono de ‘Sálvame’.

La hija de Julián Donoso ha hablado con el programa, asegura que no quiere saber nada de Patricia: “Es lo peor que nos ha pasado en la vida, nunca la he querido ver y ahora menos. Mi padre tampoco quiere saber nada del tema”. “No es trigo limpio”, dice. Y Patricia se pregunta por qué no dan la cara: “Cuando hay dinero de por medio a la gente solo le importa eso”. Y lanza un claro mensaje a Julián: “Firmamos un pacto de no agresión, he hablado muy bien de ti y más le vale a todo el mundo que esté callado porque te dejé todo. Para a esa gente porque si no les voy a callar yo, sinvergüenzas”.