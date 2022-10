Unas palabras muy duras que a Carmen Borrego no le ha gustado nada escuchar, pero tras las cuales no ha estallado en gritos, sino que se ha mostrado comprensiva y ha asegurado que no iba a entrar en polémicas porque solo piensa en el bienestar y en la felicidad de su hijo. Pero, después de escuchar a su nuera criticar a su hermana y a su sobrina, no ha aguantado más y ha espetado: "Me vas a perdonar Paola, pero eres tonta, hija. Te están sonsacando, no deberías haber contestado a esto nunca".