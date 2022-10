"Manda narices que tenga que estar yo dando explicaciones de quién entra o no en mi casa", se queja Kiko Rivera a través de su perfil de Instagram. El hijo de Isabel Pantoja, que recibió el alta hospitalaria 24 horas atrás tras sufrir un ictus, pedía a la prensa que se vaya para poder salir de casa y continuar con su recuperación. Además, toma una decisión relevante y da los primeros pasos para cambiar de vida: nada de azúcar ni de tabaco.

"Por favor déjenme descansar y recuperarme", insistía el DJ en su mensaje y añadía: "Todavía me funciona la cabeza para tomar decisiones". Y es que no entiende las informaciones que se están dando sobre él: "No inventen ni hagan daño después de una situación tan delicada como la que acabo de pasar".