Belén Esteban: “Isabel Pantoja llama varias veces estando Kiko en el hospital e Irene desvía las llamadas”

Belén Esteban interrumpía al reportero para dar una información importante a la que había tenido acceso: “A mí me dice, cuando a Kiko le da el ictus, Isabel Pantoja habla con su hijo, y su hijo con buenas palabras, no enfadado, le dice ‘mamá ahora mismo no quiero que vengas porque me puede afectar a mi estado anímico’, eso es lo que a mí me cuentan”.