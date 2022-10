Pero también nos ha hablado de un tema que suele evitar y es la relación que tuvo con Patricia durante el reality. Viendo las imágenes, Jorge Javier Vázquez decía haber visto un gesto que no suele ver en el colaborador “acariciando” a la que era su novia: “Mis sentimientos son los que eran”, decía él.

El colaborador dejaba claro que fue al reality “por el dinero y punto” y Jorge Javier replicaba: “Y el chico sale de ‘Gran Hermano’ y se empieza a poner corazas y corazas…” ; “no, me empiezan a dar ho***”, respondía él.

El colaborador ha negado una y otra vez tener algo más que amistad y compañerismo con Fran Antón, actor con el que le han fotografiado. Sin embargo, la polémica continúa y Jorge Javier Vázquez le acusa de gestionar mal la crisis: “Hablar de mí me pone muy nervioso”, explicaba él. Insistía en que no ha sentido nada por él y contaba que no han vuelto a hablar desde que salió la revista: “Me imagino que estará mosqueado”.