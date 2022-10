Marta López se muestra ofendida con su antes íntimo amigo Kiko Hernández. Y es que antes eran muy amigos pero Hernández dejaba claro en ‘Sálvame’ que ya no lo son tanto, provocando la reacción de la aludida: “Dijo que no somos amigos, si es lo que siente me enteré por televisión”.

Para la colaboradora, Kiko no ha sido su amigo, ha sido su “hermano”. Le escribió nada más ver las noticias que se hacían eco de sus palabras, Kiko le llamó y le dijo que no tenía nada más que hablar con él: “No voy a mendigar a nadie que sea mi amigo”.

Eso sí, dejaba claro que ella no le hace la pelota a nadie para estar en televisión como así insinuó Kiko Hernández hablando de la participación de Marta con Olga Moreno en ‘Supervivientes’: “Yo no le lamo el culo a nadie, me llevo bien con quien me da la gana cuando me da la gana”.