María Patiño se rompe tras encontrarse con Belén Rodríguez: “Solamente puedo dar la cara por mí y solamente me quiero inmolar yo”

María Patiño no ha soportado la presión. La presentadora de 'Sálvame' dijo que la propia Belén Rodríguez le contó que le había prestado dinero a Kiko Hernández, también que lo sabían otras 14 personas y ahora no quiere que nadie sienta que le está traicionando. Por ello, tras el reencuentro con Belén en el plató, se rompía: “Solamente puedo dar la cara por mí y solamente me quiero inmolar yo”.

El origen de la polémica

María Patiño contó que la propia Belén Rodríguez le dijo que le había prestado dinero a Kiko Hernández y lo afirmó a pesar de que el colaborador puso la mano en el fuego, seguro de que Belén no lo había hecho.

Patiño lo contó y lo hizo porque Belén se lo dijo de un modo muy “natural”, no para cotillear o herir a alguien. Es más, aseguraba que otras 14 personas sabían de la historia, con lo que parecía un secreto pasaba a ser casi de dominio público.

Belén Rodríguez desmiente a María Patiño

Belén Rodríguez lo ha negado en directo en ‘Sálvame’: no se lo ha contado a María Patiño, aunque sí se lo dijo a algunos “íntimos” y lo hizo porque le pasó algo por lo que lo tenía que contar: “Les he contado mi vida, no la de Kiko”.

María Patiño se emocionaba, insistía en su versión y abrazaba a Belén Rodríguez. Sin embargo, también se disponía a poner las iniciales de las 14 personas que sabían del asunto y acababa por rendirse ante la presión: “No estoy convencida de lo que me ha pedido el programa y me siento mal conmigo misma”.

“Solamente puedo dar la cara por mí y solamente me quiero inmolar yo”, continuaba diciendo la presentadora y nos contaba cuál era su principal miedo: “No quiero que nadie se sienta traicionado por mí porque no me compensa, no puedo cambiar de versión porque no he mentido”.

Así, insistía en que Belén Rodríguez le contó la historia aunque no que Kiko se retrasara en los plazos.

