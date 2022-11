Kiko Hernández se cabrea en 'Sálvame' por las informaciones que le tachan de "miserable": "No hay más que hablar"

Se acusa a Kiko Hernández de haberse llevado 3.600 euros en ropa a cambio de una colaboración

Kiko Hernández asegura que tan solo ha cogido la ropa que le han permitido

"No monté ningún pollo", aseguraba Kiko Hernández

"Rata" y "miserable", así se ha calificado a Kiko Hernández ¿El motivo? Haberse llevado, supuestamente, 3.600 euros en ropa a cambio de una colaboración con una marca de ropa. Tras una semana de dimes y diretes, el colaborador de 'Sálvame' responde visiblemente enfadado: “No sé de dónde salen las informaciones, me llevé 390 euros por cuatro stories y dos posts y llevamos una semana hablando”.

Hasta ‘Sálvame’ llegó la información de que Kiko Hernández se había llevado 3.600 euros en ropa a cambio de una colaboración con un conocido centro comercial de Madrid. La polémica surgía porque esta cifra supera en mucho a la habitual y es que los influencers que colaboran con esta marca suelen llevarse unos 400 euros a cambio de sus publicaciones en redes sociales.

Tras una semana en que se ha dicho de todo y se le ha tachado de miserable, rata, avaricioso y muchos más descalificativos, el colaborador de ‘Sálvame’ tomaba la palabra para negarlo todo y explicar qué ha sucedido.

A lo largo del tiempo ha hecho no una, ha colaborado en dos ocasiones con este centro y está a punto de hacerlo por tercera vez. Le costó al principio porque no quería ir a ningún sitio por la pandemia, pero finalmente lo hizo y no abusó de nada sino que cumplió con los términos establecidos.

Kiko Hernández se queja de lo que se ha dicho de él

“Se ha dicho que grito a las empleadas, que dejo estanterías vacías, que no tenía permiso para entrar, que me habían dado vales de 200 euros, que cargué siete carros…”, recordaba el colaborador y lo negaba todo: “La primera vez fui acompañado de Belén Rodríguez, no monté ningún pollo y me fui media hora después, estuve acompañado en todo momento de una directiva del centro”.

“Me llevé 350 euros”, aseguraba el colaborador aludiendo a la cifra habitual en estos casos. Lo mismo ocurrió en su segunda visita, que hizo porque le llamaron: “Estuve acompañado de un asistente que me dice lo que puedo coger, todo fue ropa de niñas y no compro bragas para regalar a nadie como se ha dicho”.

“No sé de dónde salen las informaciones, me llevé 390 euros por cuatro stories y dos posts y llevamos una semana hablando de que me he llevado 3.600 euros”, se quejaba el colaborador de ‘Sálvame’: “Eso es lo miserable que soy, lo rata y la avaricia”.

¿Han traicionado a Kiko Hernández?