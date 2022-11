María Patiño, a Chelo García Cortés: "Llega un momento en que reclamarte cosas, me da hasta vergüenza decírtelo"

María Patiño había confesado sentirse muy decepcionada con Chelo García Cortés . Para la presentadora, no había duda de que las dos amigas se quieren, sin embargo cree que Chelo tiene que quererla mejor. En 'Sálvame', la colaboradora ha respondido sobre por qué pidió a María que presentase su libro cuando finalmente lo hizo Carme Chaparro y no se lo comunicó a Patiño.

"Yo es cierto que había hablado con María y le dije que presentara el libro, me hacía ilusión. Pero luego hubo una reunión en la editorial y después de la reunión, que para mí esto es un mundo nuevo, me propusieron que fuera Came Chaparro", reveló Chelo. Aún así, no se comprendía que no se lo hubiera dicho a María Patiño y que la periodista se enterase a través de las redes sociales.