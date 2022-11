Kiko Hernández pide perdón y lo deja claro: "Nunca más quiero saber nada de Belén Ro"

El colaborador ha querido dejar claro que con él Belén no va "a encontrar ninguna guerra" porque "dos no pelean si uno no quiere" y se quiere quedar con lo bueno que han vivido juntos, pero ha querido ser muy sincero.

“Nunca más voy a hablar con esta persona, si algún día ocurre que en un plató aparece ella, me marchare del plató hasta que no se vaya. Nunca es nunca, jamás en la vida voy a cruzar una palabra con esta persona”, ha dicho, muy claro con sus declaraciones. Y es que tiene claro que no quiere saber nada más de ella: "Se acabó, que no me llame nadie, que no me cuenten nada. No quiero saber nada de ti, es imposible que coincidamos porque estas bloqueada en todo".