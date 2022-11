Anabel Pantoja se puso "hecha una furia" tras su intervención en la segunda gala del Mediaset Night Fever. A la influencer no le gustó en absoluto que el programa enfocara primero y entrevistara después a su pareja, Yulen Pereira, y se puso a "gritar" a la dirección y en particular a Adela González. La presentadora de 'Sálvame' confirma lo sucedido y responde: "No había nada preparado, lo dio el directo y fin".