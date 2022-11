Yulen Pereira sorprende a Anabel Pantoja tras cantar con Melocos: "Lo ha hecho espectacular"

Enfundada en un vestido rojo de lentejuelas, Anabel Pantoja se subía al escenario del ‘Mediafest Night Fever’ para cantar junto a Jaime Terrón, de Melocos , su tema ‘Cuando me vaya’.

Anabel protagonizaba una actuación de nivel mientras su novio, Yulen, no paraba de grabar.

Soraya la felicitaba por su trabajo: “Lo has hecho muy bien, se te notaba muy emocionada, pero le has hecho unas armonías súper bonitas, me encantaría escucharte un día sin gente y sin cámaras, estoy segura de que cantas increíble”.