Anabel Pantoja apoya a Javi tras su paso por 'La isla de las tentaciones': "Ojalá haya muchos como tú en la vida"

Después de reconocerse a sí mismo como un "dependiente emocional", Javi explicaba el motivo de su actitud: “Cuando hablamos de entrar a la isla era para que yo le dejara su espacio y yo me abriera a las chicas. Quiero que se me entienda, tenía mucho miedo de hacer algo que a ella le pudiese doler y perderla. Para mí era muy complicado, me bloqueé. No jugaba porque no me apetecía y por miedo a perder a Claudia por eso”.