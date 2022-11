La revista 'Lecturas' ha soltado la bomba: Belén Rodríguez estaba enamorada de Kiko Hernández . Según cuenta la exclusiva, fuentes muy cercanas a la periodista y el colaborador aseguran que ella sentía algo más que una amistad por él, pero que él no le correspondía. " Él la quería como una amiga ", afirma una de las fuentes de la revista.

La guerra entre Kiko Hernández y Belén Rodríguez continúa. El colaborador ha dejado claro en 'Sálvame' que no quiere saber nada de la que en su día fue su mejor amiga. Una amistad que los llevó a dormir bajo el mismo techo durante el tiempo en el que la periodista se encontraba convaleciente por una rotura en la pierna. Algo que podría haber avivado los sentimientos de Belén Rodríguez por Kiko Hernández.

Lo que está claro es que, en caso de que esa relación de "no amistad" pudiera haber seguido adelante, a día de hoy no hay vuelta atrás. El colaborador tiene claro que no quiere volver a ver a la periodista y amenaza con sacar todos los trapos sucios que sabe sobre ella.