Giro en la historia de Alba Carrillo y Jorge Pérez: hubo una chica en la fiesta que acusó de “empujar” a la modelo

María Patiño sostiene en 'Sálvame' que la noche del coqueteo de Alba Carrillo y Jorge Pérez en la fiesta de empresa, hubo muchos compañeros que intervinieron para mediar y avisar de lo que estaba viendo pero, en particular, hubo una chica a la que la presentadora ponía nombre: Beatriz Jarrín. Pero ¿Qué pasó? Marta López nos cuenta lo que vio...

Marta López, presente en aquel momento, nos cuenta que esta compañera le hizo “comentarios bastante desafortunados” sobre Alba mientras Jorge estaba “disfrutando con toda la situación y los demás veían la “jugada tan fea” de su compañero: “¿Por qué me he callado? ¡Por seguir tapando!”

“Cuando hablé con esta chica es cuando decidí llevarme a Alba”, narraba Marta. Pero ¿Qué decía la chica? La colaboradora no era totalmente concreta: “Viene a decir que si Alba le había empujado, yo no lo he visto de Alba en ningún momento”.