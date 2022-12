La presentadora de ‘Fiesta’ ha explicado la conversación que el programa ha tenido con la modelo horas antes de la emisión: “La directora me ha dicho que no ha podido venir. Que ha llamado a las 14:00 de la tarde y que había decidido no hablar más del tema”.

“Está agobiada y hasta ha tenido que ponerse al teléfono su madre, Lucía Pariente, para confirmar que no se encontraba bien. Yo me quedo preocupada”, explicaba Emma García en ‘Fiesta’. “Está superada por la situación y no me extraña, porque se ha ido de madre”, añadía.