Canales Rivera da un 'consejo' a Alba Carrillo: "Hay que tener cuidado con lo que se hace porque te la pueden jugar"

Y es que lo que “más daño” le produce y que no volverá a permitir es que se nombre a su pareja sin venir a cuento: “No tiene nada que ver en esto, es ajena a los medios”. Él cree que sabe recibir bien los golpes, se pone “el chaleco antibalas” y los recibe, pero no su entorno: “Sabéis que lo soporto bien, pero lo que se refiere a gente de mi alrededor que no gana pasta con esto, que no se presta a nada, lo primero es que no se lo merece y lo segundo es que no lo voy a permitir”.