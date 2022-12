José Antonio Canales Rivera niega haber engañado a su mujer y reta a Alba Carrillo

Alba Carrillo sostiene que José Antonio Canales Rivera fue desleal a su actual pareja intimando con ella cuando ya habían retomado su relación. El torero desmintió sus palabras y la negativa no hizo sino avivar el enfado de la modelo, que reiteraba sus palabras. Ahora, el colaborador de 'Sálvame' le reta a demostrar su veradd.

“Sí, volvió a pasar, nos volvimos a liar. Si estabas tan enamorado ¿Qué hacías conmigo?”, preguntaba Alba a Canales a través de las cámaras, asegurando que le “lloró” y ella le recomendó comprarse “otro pijama”. En aquel momento escuchó sus peticiones, pero ahora podría no hacerlo y lanzaba una advertencia: “Cuidadito porque te desmonto lo que tienes con la de Toledo porque lo que nos has contado de la mujer que tanto amas… cuidado ¿Vale? Es que ha habido más encuentros ¡Mentiroso!”

El torero no quiere ser el primero para dar una pista, pero se mostraba dispuesto a decir el día en privado a sus compañeros y a demostrarlo: “Que ella diga la fecha en que sucedió, yo no he estado con Alba estando con mi pareja”.