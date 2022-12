'Sálvame' seguirá en directo cada tarde de 19h a 20h, solo en Mitele PLUS

Los seguidores del programa podrán seguir viendo a sus colaboradores habituales en Mitele PLUS

El programa mítico de las tardes de Telecinco tendrá sesión extra cada tarde en Mitele PLUS. 'Sálvame' seguirá su emisión en la plataforma digital de pago de Mediaset a partir de las 19.00h. Se convertirá en 'Sálvame Naranja PLUS' y lo podrán seguir todos los suscriptores de Mitele PLUS. El programa se emitirá como cada tarde de lunes a viernes, pero, una vez que termine su emisión en Telecinco, se pasará a Mitele PLUS, donde continuará hasta las 20.00 h.

Coincidiendo con el estreno el lunes de los dos nuevos concursos de Telecinco -‘25 palabras’ (19:00h) y ‘Reacción en cadena’ (20:00h)-, ‘Sálvame Naranja’ no concluirá en ese momento su emisión, sino que esta se trasladará de la cadena a la plataforma digital, lo que permitirá a los suscriptores nacionales e internacionales de Mitele PLUS y Mitele PLUS Internacional disfrutar en exclusiva del programa hasta las 20:00h.