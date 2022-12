'Sálvame' desvela el mensaje íntegro de Íñigo Onieva a Hugo Arévalo: insultos, acusaciones y hasta 'advertencias'

Onieva insulta a su antes íntimo amigo, Hugo Arévalo: “Tú eras el topo y ahora eres la rata”

La amenaza que Onieva habría lanzado contra su amigo, según Pilar Vidal: "Habría ido a tu casa a machacarte la cabeza y soltarte una tras otra sin parar”

“Te atreves a hacer semejante traición y aprovecharte de una mujer vulnerable”, se quejaba Onieva en el mensaje

Las noticias sobre la supuesta e incipiente nueva relación de Tamara Falcó y su amigo Hugo Arévalo generan la polémica ¿El motivo? Hugo sería íntimo amigo de Íñigo Onieva. Se había dicho que el empresario había insultado a su amigo a través de un chat de whatsapp y ahora conocemos el contenido íntegro del mensaje en ‘Sálvame’ gracias a Pilar Vidal.

Se trata de un mensaje que Íñigo habría enviado dentro de un chat de grupo en el que hay al menos diez personas, según apuntaba Pilar Vidal. Empieza llamándole “sucia rata” a su amigo, le acusa de incumplir el “código de hombres” y de haber ido más allá: “Tú te has declarado y has besado a la exprometida del que se supone que era uno de tus íntimos amigos. Y, para coronarte, lo has hecho a tan solo un mes de dejarlo”.

Onieva acusa a Arévalo de "aprovecharse" de una mujer "vulnerable"

Onieva cree que Arévalo “no es un hombre” pero además le tacha de “mierda” porque le ha acogido en su relación, le ha incluido en todos sus pero no le ha importado: “Te atreves a hacer semejante traición y aprovecharte de una mujer vulnerable”.

“Ahora ya es vox populi pero tienes suerte de que me he enterado de la forma que me he enterado, si no, habría ido a tu casa a machacarte la cabeza y soltarte una tras otra sin parar”, habría amenazado Íñigo, que siente “asco” por su amigo, le tacha de “nuevo rico”, de “trepa social” y le adjudica calificativos como “tóxico”, “interesado”, “nocivo”, “inseguro” y “acomplejado”.

Onieva afirma que Arévalo ha sido un "topo"

Además, le acusaba de “filtrar” información a la prensa que solamente él tenía: “Tú eras el topo y ahora eres la rata”. Íñigo cree que su amigo se cogía “berrinches” por no ser incluido en los planes y añadía que, aunque le tenía especial cariño, la situación le da a entender “el tipo de espécimen que eres”.

“Te vas a quedar muy solo, más de lo que ya estás, pero ver cómo acabas va a ser mi satisfacción, más que le hecho de ir a tu casa y aplastarte”, concluía.

