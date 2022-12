Kiko Matamoros está molesto por la polémica con su boda: "No voy a entrar en el juego que os interesa a vosotros”

Kiko Matamoros aborda en directo en ‘Sálvame’ la polémica por su boda. Se ha dicho que no invitará a sus compañeros de ‘Sálvame’, también se critica que acuda a cursos prematrimoniales, se recuerda su boda con Makoke… Y él responde desde Dubái, donde está pasando unos meses por compromisos profesionales de su pareja: advierte que no convertirá su enlace en un "circo".

“No voy a entrar en el juego que os interesa a vosotros”, decía el colaborador, aunque le parece “legítimo”. Y es que no ha dicho que no vaya a invitar a Belén Esteban, solo que invitará a las personas con las que se siente agradecido. De hecho, se ha puesto en contacto con su compañera para aclarar la situación: “Me he visto obligado a decirlo”.