Beatriz Trapote reacciona a las palabras de Belén Esteban sobre Víctor Janeiro

'Sálvame Naranja PLUS' ha comenzado por todo lo alto y es que Belén Esteban ha sorprendido a todos los presentes en plató con la opinión que ha expresado nada más empezar el programa en Mitele Plus, donde se podrá ver a partir de ahora en la franja de 19:00 a 20:00. La 'princesa del pueblo' ha asegurado que quiere que Víctor Janeiro, que fue su cuñado, gane 'Pesadilla en El Paraíso' .

"Es por justicia y lo digo de corazón", ha comentado la colaboradora, que añadía piensa que lo justo es que el hermano de Jesulín de Ubrique se imponga a Daniela Requena, a Bea Retamal y a Iwan Molina en la final del concurso porque considera que es "el único que ha trabajado" en la granja: "Dicen que no habla, pero no es que no hable, es que no le gustan las movidas de esa casa de locos".