Carmen Borrego, su hijo y su nuera no hablan desde hace tres meses. Todo empezó con los audios en los que su nuera la criticaba y estalló tras la entrevista en la que la colaboradora dijo que su hijo tenía "el cielo ganado". Ahora, Carmen quiere que la situación cambié y comunica su decisión en 'Sálvame Naranja Plus': no volver a hablar ¿El motivo? Cree que esta es la única opción para arreglar la cosas con ellos. Sin embargo, no todos los colaboradores entienden su decisión...