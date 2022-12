Ante la polémica con Chenoa, Rosa López se queja de la prensa. Ante las preguntas de una reportera les acusaba de hacer "cómics" de sus vidas y Kiko Hernández, tras escucharle en 'Sálvame Naranja Plus', le mandaba un mensaje...

Rosa López no quiere “dejarse llevar por la prensa”, que califica de “tóxica” y es que, a pesar de las declaraciones de Chenoa, asegura que nadie va a romper lo que tienen: “Ya no voy a alimentaros más ¿Qué parte de que somos amigos no entendéis?”, reiteraba Rosa.