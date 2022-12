Primeras declaraciones de Froilán tras su nueva polémica en una pelea a navajazos: "No tengo nada que ver"

Sin embargo, el sobrino del rey ha querido aclarar esta situación. "¿Qué delito de riñas? Yo si soy algo soy una víctima y ni eso, soy un testigo de una cosa que ha pasado, nada más", ha dicho con respecto a este suceso alarmante. Además, se ha sabido que su amigo no presentará ninguna denuncia tras ser agredido. “Yo estaba en la puerta de una discoteca, cuando pasó una cosa, y ahora me quieren involucrar a mí como si yo tuviese algo que ver con una pelea que no tengo nada que ver en absoluto”, explica Froilán.