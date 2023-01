El Maestro Joao cuenta la conversación que ha tenido con Alicia, la mujer de Jorge Pérez: "Cree que todo ha sido una trampa"

"Cuando hablo con ella me dice que todo lo que han dicho es mentira . Nunca se ha creído la historia", asegura el vidente sobre la mujer de Jorge Pérez, después de todo lo sucedido con Alba Carrillo.

"Tengo que decir que no soy trasmisor de ella", ha explicado Joao y explica que Alicia piensa que todo "ha sido todo un trampa , que se ha intentado reventar su matrimonio, que nadie lo va a reventar, que van a renacer, no hay separación".

Tras esto, Lydia Lozano ha informado de que se ha enterado de que Jorge y Alicia están viviendo en casas separadas: "Me he enterado por una amiga que cada uno vive en su casa". "No es verdad", ha reaccionado Belén Esteban: "Están arreglando cosas de abogados".