Lydia Lozano, sobre la situación más surrealista que vivió con un fan: “Lo llevé a los tribunales”

Lydia Lozano ha reaccionado a las imágenes de Bad Bunny tirando el teléfono de uno de sus fans que se le acercan por la calle y ha hablado sobre una de las situaciones que ella misma ha vivido con algún fan , aunque no ha querido entrar mucho en detalles.

Nuria Marín, tras ver las imágenes del cantante, ha preguntado a la colaboradora por si ha vivido alguna situación incómoda como esta. "No voy a hablar porque lo llevé a los tribunales, fue muy heavy. Lo llevé a los tribunales y por eso no quiero hablar del tema ".

Kiko Matamoros, tras esto, ha relatado un momento que vivió: "Una vez iba por la calle de Barcelona, por la acera contraria bajaba una mujer mayor. Iba a coger un coche de producción, iba con Carmen Ordoñez y cuando está a mi lado". El colaborador ha afirmado que le dijo una serie de improperios que él no entendió: "La de barbaridades que me pudo decir y a mí me entró la risa y ella se alteró todavía más".