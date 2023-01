Cristina Porta desvela si le ha provocado problemas con Jorge Pérez y Alicia Peña su polígrafo en el 'Deluxe'

Cristina Porta se ha sentado en el plató de 'Sálvame' para hablar al polígrafo que hizo en el 'Deluxe'

'Sálvame' muestra las imágenes inéditas del enfado de la reportera en la publicidad del 'Deluxe'

El polígrafo a Cristina Porta destapaba que criticó a Jorge Pérez y coqueteó con él la noche de la fiesta

Cristina Porta se ha sentado en 'Sálvame' tras haber hecho su polígrafo en el 'Deluxe' y haber hablado de Jorge Pérez y todo lo ocurrido en la famosa fiesta, donde salió que le había criticado tras esto, y coqueteó con él en la famosa fiesta: "Puse mis condiciones y el respeto hacia mi amigo iba por delante".

La reportera estuvo a punto de no sentarse en la silla del 'Deluxe' y 'Sálvame' ha mostrado las imágenes inéditas del tremendo enfado que se pilló durante la publicidad, algo que ha querido explicar, por qué estuvo a punto de romper el contrato: "Pedí unas cosas, me dijeron que sí y no soy idiota".

Cristina Porta habla 'Sálvame' de su polígrafo

La periodista ha explicado si todo lo que salió en el 'Deluxe' ha afectado en su relación con Jorge Pérez y su mujer Alicia Peña: "No me ha acarreado problemas con él, con ella tampoco, porque maticé todo lo que tenía que matizar".

"Tengo la cara que tengo en el poli porque me parece, y ahora si que digo que soy mejor colaboradora que la mayoría de los que estaban delante de mi, porque ya no solo es sentirme juzgada, es sentir que no estaban haciendo su trabajo, yo no hubiera actuado así jamás" "Escuché comentarios machistas y rancios, algún colaborador que no me hizo ni una pregunta, solo eran risas, como este señor o Matamoros", refiriéndose a Miguel Frigenti, lo que ha hecho saltar a su compañero.

Encontronazo entre Miguel Frigenti y la colaboradora en plató