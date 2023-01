"Me he querido ir porque me ha costado mucho estar sentada aquí hoy para aclarar ciertos temas, pero hay cosas que yo he dicho que no iba a hablar, como de las cosas de pareja de Jorge y Alicia o de cosas íntimas de Jorge", confiesa Cristina cuando le preguntan al respecto. No las ha querido contestar y la pregunta era '¿Te crees la versión de Jorge Pérez cuando dice que no ha tenido nada con Alba Carrillo?', destapa Miguel Frigenti, aunque ella niega que fuera del todo así.