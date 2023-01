Marta Riesco cierra su cuenta de Twitter tras su última polémica con Olga Moreno y lanza un claro mensaje

"Me costó aceptar que no puedes agradar a todo el mundo y que en un alto porcentaje si han decidido que te quieren odiar, lo harán", comienza diciendo Marta en este mensaje y ha dado más detalles del motivo: "Estas últimas horas me he dedicado a responder comentarios dañinos en Twitter, he intentado ir de justiciera ante tanta falta de respeto hacia mí, para lo único que ha servido es para que sigan cargando contra mí".