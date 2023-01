Íñigo Onieva declara su amor “hasta el fin del mundo” a Tamara Falcó: “Eres un ángel que Dios ha puesto en mi camino”

“El amor gana y es lo que ha prevalecido y lo que nos ha traído hasta aquí tras estos meses tan duros”, empieza escribiendo el empresario, que añade que sus sentimientos pueden con todo: “El amor que sentimos el uno por el otro, contra todo pronóstico, nos ha vuelto a unir. Porque como dice el dicho, lo que no nos mata, nos hace más fuertes”.

Poco ha hablado tras la marcha de Tamara Falcó, pero ahora Íñigo nos cuenta que este episodio ha sido “el más duro y desagradable” de toda su vida. Sin embargo, está dispuesto a quedarse “con lo bueno” ya que ha supuesto para él “una lección muy valiosa” que le ha hecho ver lo que no quiere en su vida.

Asegura que no hay “nada” que se pueda anteponer a Tamara, ella es su “absoluta prioridad” así como su felicidad y su proyecto de familia: “Tú eres mi familia, mi único objetivo es hacerte feliz cada segundo de tu vida, o mejor dicho, cada “nanosegundo”

“Lucharé por recompensar el sufrimiento que te he provocado con una vida llena de felicidad y amor. Donde compartir risas, retos, lloros, proyectos ¡Todo!”, promete el empresario.

Esta segunda oportunidad le hace sentirse “el hombre más afortunado del mundo”, no puede “admirar más” a su chica y alaba su decisión: “Hace falta mucha valentía para habernos dado una oportunidad, pero I won’t let you down”.