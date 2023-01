Ana María Aldón desmiente a Terelu Campos y a Belén Esteban, según Amor Romeira

Tras hacerse público que José Ortega Cano estaría pensando demandar a Ana María Aldón por las declaraciones que ha hecho sobre él en televisión, Terelu Campos aseguró en 'Sálvame' que la colaboradora de 'Fiesta' conocía "episodios penosos" de la vida marital del torero y Rocío Jurado, lanzándole así una advertencia al diestro: "Yo de usted me pensaría demandar a Ana María Aldón porque a lo mejor decide ya no callarse, a lo mejor llega un día y dice a que me hago una docuserie".