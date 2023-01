Pipi Estrada dice estar "arrepentido" de lo que dijo de su intimidad con Terelu Campos, también explicó cómo vieron la luz los capítulos que publicó de su historia y la aludida escuchaba desde el plató de 'Sálvame' casi dormida: "No puedo estar 16 años escuchando las mismas imbecilidades", decía y añadía que aún no ha cobrado ni un euro de la indemnización que le debe.

Decía no querer justificarse, pero sí confesaba que si pudiera retroceder en el tiempo, no lo haría. Está arrepentido y, como gesto, está pagando poco a poco la indemnización a la que le condenaron y que pasó de 10.000 euros en primera instancia a 60.000 más costas en el Supremo.

Negaba estar despechada y tampoco hablaba de perdón: “No hay peor desprecio que no hacer aprecio”. Eso sí, apuntaba que ella no sabe en qué punto está la indemnización que tiene que recibir: “A mí no me ha llegado ni un lerele”.