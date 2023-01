Francisco Rivera no tiene relación con Kiko Rivera y añade: "Uno se cansa de que le hagan daño"

Francisco Rivera asistía a la inauguración del museo de José Ortega Cano

El torero respondía a la prensa que no les "incumbe" la relación que tenga con sus hermanos, Cayetano y Kiko Rivera

A pesar de todo, Francisco Rivera confirma que ni tiene ni quiere tener relación con su hermano Kiko

La inauguración de la sala de José Ortega Cano en el Museo Etnográfico de San Sebastián de los Reyes se ha convertido en polémica por las declaraciones de los asistentes. Francisco Rivera era uno de los invitados y, ante las preguntas de la prensa, respondía a las preguntas sobre sus hermanos, Cayetano y Kiko, aunque dijo que no le “incumbe” a nadie. Pero, mientras las cosas están "bien" con Cayetano, con Kiko no hay relación y el torero no tiene interés en recuperarla.

El evento no empezó bien, con las cajas llenas de las firmas reunidas en su contra, pero que acabó con un desfile de invitados y con una gran fiesta. Uno de los invitados era Francisco Rivera, que aseguraba de Ortega: “No sabéis quién era en el mundo del toro”.

Francisco Rivera ni tiene ni quiere tener relación con su hermano Kiko

La prensa le lanzaba preguntas sobre su familia, en concreto, sobre la relación con sus hermanos y Francisco intentaba evitarlas. “¿En qué momento se encuentra tu relación con Cayetano?”, le preguntaban; “no os incumbe a ninguno de vosotros”, decía Francisco, pero respondía: “Está bien”.

La situación es diferente en el caso de Kiko Rivera: “Tampoco os incumbe pero no tengo relación”, explicaba el torero. Es más, no parece que quiera remediar la situación ya que, cuando le preguntaban si quiere recuperarla, respondía: “No tengo ningún interés”.

Francisco Rivera, harto: "Creo que no me lo merezco"

Ante las preguntas de Kike Calleja, el torero se mostraba firme en su decisión: "No tengo nada que hablar con él". No le interesa arreglar sus diferencias porque tienen "formas distintas de vida" y él ha llegado al límite de su paciencia: "Uno se cansa de que le hagan daño, creo que no me lo merezco".

"Cada uno en su vida, en su casa y Dios en la de todos", insistía Francisco, que cree que hay que estar con la gente que "aporte" y no con el resto: "Con quien no aporte, no merece la pena".