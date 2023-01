Terelu Campos: "Me consta, por boca de Gustavo, que ha grabado a Carmen"

Mucho se ha hablado de Gustavo Guillermo González, hombre de confianza de María Teresa Campos. Kiko Hernández lo señaló como el "topo" de la familia Campos, asegurando que tiene muchas grabaciones de la familia, pero tanto Carmen Borrego como Terelu se pusieron del lado del chófer. Sin embargo, la polémica continúa y Terelu desvela en 'Sálvame' que ha hablado con Gustavo y si ha cambiado o no su opinión.

A lo largo de esta semana, la presentadora de 'Sálvame' ha mantenido varias "conversaciones" con Gustavo y su opinión no ha variado: "Mi apoyo no ha variado en absoluto". Pero ¿Por qué? ¿Porque le cree o por un bien mayor?" La presentadora respondía que se lo da, en primer lugar, porque le da "la gana" y está en su derecho y porque ni ha estado en las comidas en laque supuestamente le han criticado y le importa "una mie***" si la ponen verde o no.