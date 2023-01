Rafa Mora aclara lo que pasó en su encontronazo con Froilán: "Él se acerca donde yo estoy y hablamos"

Rafa Mora da todos los detalles de lo ocurrido con Froilán en un after el día 1 de enero

El colaborador cuenta la conversación que tuvo con el nieto del rey emérito

Froilán se encara con Rafa Mora en una discoteca: todos los detalles de la pelea

El pasado 1 de enero en un after de Madrid hubo un encontronazo entre Rafa Mora y Froilán, algo que el colaborador no había contado hasta ahora y tras salir la información, ha hablado de todo esto en ‘Sálvame’.

Rafa Mora llegó al after con sus amigos y según testigos Froilán se acercó a Rafa de muy malas formas, el nieto del rey le echaba en cara que le grabó en Ibiza, algo que el colaborador niega.

“Tenemos un colega en común y me comentó que Froilán estaba disgustado porque al parecer le había llegado que yo le había grabado estando de fiesta y le digo a mi amigo que me da mucha rabia, me dolió en el alma porque tengo muchos amigos conocidos”, ha empezado explicando el colaborador.

Rafa asegura “que fue algo inesperado” porque en ese momento lo habla con su amigo: “Se lo digo, él habla con Froilán y él se acerca donde estoy yo, había que dar dos pasos. Cuando nos ponemos a hablar le explico la situación y él pensaba que le había grabado y me cuenta cuándo”.

El colaborador asegura que le dijo que “eso es mentira” y que eso no lo ha hecho jamás: “Al principio me puso un poco en tela de juicio, si es cierto que se acercan sus amigos, los suyos y podía parecer que se había formado una tangana, pero no pasó nada”.