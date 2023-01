“A Froilán, todo lo que se comenta en un plató de televisión le llega, pero como un teléfono escacharrado. A él le llega que Rafa le ha grabado, pero él lo niega. Froilán se acerca en una discoteca de Madrid, a altas horas de la madrugada, y le dice ‘oye tú me has grabado’, y al final todo termina de buen rollo. No le hizo la pelota, fue llegar a un entendimiento”.