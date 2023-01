Rafa Mora destapa el día que Iván González y Gloria Camila se fueron solos de su casa: “Ella dejó a su novio en la discoteca”

“Lo único que puedo decir es que solo he hablado una vez de este tema, cuando Iván vino aquí, lo único que dije fue en detrimento de Iván y eso que es mi amigo. Creo que es un tema que no viene a cuento , yo nunca he visto nunca liarse a Gloria con Iván, no sé si ha pasado o no” , ha explicado Rafa Mora.

El colaborador recuerda que habló en detrimento de su amigo mintiendo y ha querido hacer un apunte: "Lo único que he vivido es que hubo una historia en una discoteca con el novio de Gloria, ella decide dejarle en la discoteca y se viene en una discoteca con mi novia, conmigo y con Iván . Se viene a mi casa, en mi casa no pasó nada que yo pudiese ver”.

Tras sacar este tema a la luz, no ha querido posicionarse pero si ha dejado una pregunta en el aire: “Iván vivía en el bloque de enfrente y cogió y se fue con Gloria, no sé dónde ni que hicieron. En el hipotético caso de que Iván me lo hubiera contado, ¿es verdad o es mentira? Porque yo no lo he vivido”.