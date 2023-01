Las reacciones no se han hecho esperar. El ‘polideluxe’ a Kiko Hernández no va a pasar desapercibido para la familia Campos y Alejandra Rubio se ha pronunciado al respecto. El colaborador ha destapado la supuesta cara oculta de Gustavo, el chófer de María Teresa Campos, y su nieta da un golpe en la mesa para defenderle.

“Yo ya dije que no se fiaran de quien no se debían de fiar. Todos sabíamos que, en algún momento, esto iba a pasar”, son las primeras palabras de la hija de Terelu Campos. Emma García cree que ella ya sabía de las intenciones de Gustavo, pero lo cierto es que la presentadora no estaba entendiendo a la colaboradora: ella señala directamente a Kiko.

Alejandra Rubio, en contra de Kiko Hernández

“Yo sí me fío de Gustavo, y no me creo todo lo que se está diciendo, no sé si eso es 100% real”. “Es una historia complicada”, reflexiona Alejandra, “y depende de cómo lo mires. Todos, en algún momento de la vida, podemos desahogarnos con ciertas personas, pero esto hay que hacerlo con amigos íntimos o la familia”.

“Yo sabía que algo con Kiko iba a pasar en algún momento, sea Gustavo, mi tía… Algo iba a pasar”, considera Alejandra, para sorpresa de todos. No le sorprende que Kiko haya sacado esto. “Kiko ha traicionado a un amigo, o supuesto amigo (Gustavo) y se lo dije a Gustavo en su día. Si tú, en algún momento, le cuentas a alguien con quien tienes confianza algo, yo por lo menos no le hago eso a mis amigos”.

Alejandra Rubio sigue confiando en Gustavo

Alejandra asegura haber hablado con Gustavo, pero se niega a revelar el contenido de esa conversación. Eso sí, comenta que sigue confiando en él: “Está pasándolo mal, está muy dolido. Se han dicho cosas tan fuertes que, si yo fuera él… y se lo he dicho”.