Fiama Rodríguez acusa a Cristina Porta de pasar información de Luca Onestini: "Es falsa, arrogante, elitista, clasista e hipócrita"

Sarcásticamente, la colaboradora le invitaba a que hablara de sus proyectos laborales, pero Fiama respondía que ni son televisivos ni pisa a nadie. “Me da entre bochorno y pena”, decía Cristina Porta mientras su excompañera le pedía que se relajara: “No depende de la televisión”. Eso sí, tirando de ironía, decía a su antes rival: “No me llegaba para la compra y cuando tuve que dejar el papel higiénico me acordé de ti”; “si puedo contribuir a que compres papel higiénico, me alegro mucho”, respondía Cristina.