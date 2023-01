La relación entre Alba Carrillo y Cristina Porta es mala desde que saliera a la luz el affaire entre la modelo y Jorge Pérez. Cristina Porta se convertía en la principal defensora del ex Guardia Civil en los platós y esto no sentaba nada bien a la modelo, quien no se cortaba a la hora de asegurar que Porta también había intentado tener con Jorge Pérez algo más en aquella fiesta de empresa.

En este último programa de 'Sábado deluxe' Alba Carrillo y Cristina Porta se han visto las caras y la tensión entre ellas ha sido evidente durante toda la entrevista. Cristina Porta ha aprovechado la ocasión para echarle en cara a la modelo la capacidad que tiene para sentirse atraída por los hombres, a lo que Alba ha contestado con un brutal zasca: "¿Te estás preguntando si me voy con cualquiera? ¿Si me han ofrecido trabajo como escort igual que a ti? No, a mí no".