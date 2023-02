El 7 de febrero es un día marcado en el calendario de Adela González, la última incorporación de 'Sálvame'. La periodista cumple un año en el programa, toda una aventura para Adela que no ha perdido el brillo en los ojos desde que comenzó explicando pantallas. Para celebrarlo, Adela ha querido recrear su primera aparición en 'Sálvame' y las dificultades que tuvo al principio: "Empecé cuando Anabel Pantoja y su novio se separaron y no me acordaba del apellido de Omar; lo llamaba el negro", ha confesado.