‘’Ya han pasado 16 años desde tu viaje sin billete de vuelta, aunque cada vez me duele menos, pero cada día de mi vida lo que más deseo es que pudieses bajar de donde quiera que estés a darme un último abrazo y para ver la persona en la que me he convertido, por aquí las cosas han cambiado mucho, pero seguimos pensando en ti’’, estas son las emotivas palabras que Carla Vigo ha compartido en honor a su madre.

Las palabras de Carla hacia su madre continúan: ‘’Yo estoy pasando por una etapa muy dura, pero gracias a esto te entiendo muchísimo mejor, no quiero que te preocupes por mí porque voy a estar bien y en este proceso he conocido a personitas maravillosas así que no ha sido tan malo. Me hubiese gustado disfrutar más contigo, pero la vida a veces no es como esperamos’’.