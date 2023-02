Carmen Borrego se entera en 'Sálvame' de que será abuela de un niño: no fue invitada a la babyshower

José María, hijo de Carmen Borrego, y su mujer, Paola Olmedo, han celebrado la babyshower de su bebé. Una fiesta en la que además han revelado que será un niño y a la que Carmen Borrego no ha sido invitada. Así lo ha publicado ‘Informalia’ y Carmen se ha enterado en directo en ‘Sálvame’ del sexo del bebé.

Carmen Borrego se emocionaba en ‘Sálvame’ y es que el programa ha improvisado su particular fiesta del bebé y cada colaborador le ha hecho un regalo. El primero ha sido Kiko Matamoros, que le daba un body en el que podíamos leer “Abuela, eres la mejor” y Carmen lloraba: “Sin duda alguna voy a ser la mejor abuela que no lo dude nadie”.

La colaboradora prefería no entrar en detalles porque cree que cualquier palabra en público sobre su familia, podría perjudicarle: “Creo que, poco a poco, todo se solucionará”. Carmen tomó la decisión de no hablar de su hijo, es más, prefiere no saber noticias como esta para que nadie sospeche que ella las ha filtrado si luego se ven publicadas: “Es duro, pero llega un momento en que uno aprende a ponerse a salvo”.