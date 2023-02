Jorge Javier, sobre el futuro de Sálvame: "Reivindico un programa en el que se hable de la nada"

Mucho se ha dicho sobre la estabilidad del programa que anima todas las tardes de Telecinco pero lo cierto es que no hay atisbos de crisis y goza de buena salud. Basta con encender la televisión por la tarde y encontrarse con el elenco de personalidades que entretienen a cientos de miles de personas desde hace casi 14 años. Y aunque los colaboradores son el corazón del programa, el líder de ese barco es Jorge Javier Vázquez , un nombre que nadie en España desconoce.

Tras presentar su autobiografía, "Antes del olvido', se animó a charlar sobre su pasado, su presente y su futuro en una larga entrevista con esta web. En esta entrega, tenemos su descargo frente a los rumores de la supuesta intención del canal de dejar de emitir el programa y más aún, los rumores sobre el propio futuro de Jorge Javier como presentador. "Yo no tengo futuro. Me gusta no tener futuro", lanza con temeridad, con la calma de quien ya ha llegado a la cima.