Apenas veía una imagen de él, Lydia Lozano abandonaba el plató de ‘Sálvame’. La colaboradora se negaba a compartir plató con Jimmy Giménez-Arnau, que acudía para hablar de su marido, Charly: “Si queréis, hoy no me pagáis”, decía la colaboradora a la dirección.

“Si queréis, hoy no me pagáis”, proponía Lydia y recordaba que Jimmy fue muy amigo de su marido pero habló de él en televisión: “Se hizo dos programas y yo me quedé en mi casa ¿Ahora viene a hablar de Charly y de mí? ¡Yo me voy!”