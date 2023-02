Lydia Lozano habría ido a un local de intercambio de parejas con su marido: todo lo que hace según Carmen Alcayde, Patricia Donoso y un testigo

Carmen Alcayde intentaba localizar a Lydia Lozano, no lo conseguía y, minutos después, la colaboradora recibía la llamada de su amiga. Estaba "fuera de sí", gritándole le ha reprochado que no la llamara antes para informarse y le ha colgado el teléfono: "Dice que ella no lo hubiera hecho conmigo estaba fuera de sí, yo pensaba que estabas allí porque fuera una fiesta, no es ilegal ni nada, no pensaba para nada que fuera así".

Gritando y fuera de sí, Lydia Lozano llamaba a Carmen Alcayde reprochándole no solo que diera la información, también que diera veracidad al testimonio: "Nos conoces a Charly y a mí, yo fui a un cumpleaños y me fui a las once de la noche, este señor está diciendo que voy sin mi marido, que se quite la máscara y que me diga cuántas veces he ido y con los tíos que he ido".