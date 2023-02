Lydia Lozano carga contra quienes insinúan que hace intercambio de pareja: "¡Es mentira!"

Lydia Lozano da la cara en 'Sálvame' tras las noticias que apuntaban a que habría acudido a locales de intercambio de pareja con su marido, Charly. Y es que la colaboradora estuvo en el local, pero solo para celebrar un cumpleaños, no para otra cosa. "Es mentira", decía la colaboradora, muy enfadada, nada más arrancar el programa.

Muy enfadada, Lydia lo negó todo y, 24 horas después, reaparecía con máscara y retaba a quien la cuestiona: "Me he traído mi máscara para que la gente me crea con máscara, porque todo lo que se dijo ayer es mentira. El tío se tiene que quitar la máscara y tiene que hablar".